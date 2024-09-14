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Президент UFC уточнил информацию о возможности боя Макгрегора и Чендлера

Президент UFC уточнил информацию о возможности боя Макгрегора и Чендлера
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Президент UFC Дана Уайт уточнил информацию по поводу возможного проведения боя между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Майклом Чендлером, сообщает Spinnin Backfist в социальной сети X. Как сообщается, этот поединок всё-таки может состояться, но не в 2024 году.

Ранее появлялась информация о полной отмене боя между Чендлером и Макгрегором.

Напомним, поединок Конора Макгрегора и Майкла Чендлера должен был состояться 30 июня на турнире UFC 303 в Лас-Вегасе (США), но был отложен на неопределённый срок из-за перелома пальца ноги у ирландца.

Конор Макгрегор не выступал в смешанных единоборствах с лета 2021 года. В своём последнем бою ирландец уступил техническим нокаутом с переломом ноги американцу Дастину Порье. С декабря 2022 года Макгрегор отсутствует в рейтинге UFC.

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