Сауль Альварес — Эдгар Берланга: во сколько начало боя, где смотреть трансляцию

В ночь с 14 на 15 сентября в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena состоится большой вечер профессионального бокса. Главным событием мероприятия станет защита титулов чемпиона мира по версиям WBA, WBC и WBO во втором среднем весе, которую мексиканский боксёр Сауль «Канело» Альварес проведёт против американца Эдгара Берланги.

Ориентировочное время начала поединка — 6:30 мск. Официальная трансляция боя между Альваресом и Берлангой на территории Российской Федерации не запланирована. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

Изначально Сауль Альварес и Эдгар Берланга должны были оспаривать звание абсолютного чемпиона дивизиона, но Альварес был лишён пояса IBF.