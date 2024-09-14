Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Bellator Champions Series 5. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Сауль Альварес — Эдгар Берланга: во сколько начало боя, где смотреть трансляцию

Сауль Альварес — Эдгар Берланга: во сколько начало боя, где смотреть трансляцию
Комментарии

В ночь с 14 на 15 сентября в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena состоится большой вечер профессионального бокса. Главным событием мероприятия станет защита титулов чемпиона мира по версиям WBA, WBC и WBO во втором среднем весе, которую мексиканский боксёр Сауль «Канело» Альварес проведёт против американца Эдгара Берланги.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Сауль Альварес — Эдгар Берланга
15 сентября 2024, воскресенье. 06:00 МСК
Сауль Альварес
Не началось
Эдгар Берланга

Ориентировочное время начала поединка — 6:30 мск. Официальная трансляция боя между Альваресом и Берлангой на территории Российской Федерации не запланирована. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

Изначально Сауль Альварес и Эдгар Берланга должны были оспаривать звание абсолютного чемпиона дивизиона, но Альварес был лишён пояса IBF.

Материалы по теме
Сауль Альварес — Эдгар Берланга: Канело устроит новый поход за званием абсолюта
Сауль Альварес — Эдгар Берланга: Канело устроит новый поход за званием абсолюта
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android