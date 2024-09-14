Шон О'Мэлли и Мераб Двалишвили провели заключительную битву взглядов перед UFC 306

В ночь с 14 на 15 сентября мск в спортивном комплексе «Сфера» в американском Лас-Вегасе пройдёт вечер смешанных единоборств UFC 306. Главным боем мероприятия станет защита чемпионского титула в легчайшей весовой категории, которую представитель США Шон О'Мэлли проведёт против грузинского бойца Мераба Двалишвили.

В преддверии поединка соперники провели заключительную битву взглядов.

Также заключительная битва взглядов состоялась между участницами соглавного события турнира — женского титульного боя, в котором 31-летняя мексиканская чемпионка UFC в наилегчайшем весе Алекса Грассо будет защищать титул в поединке с 36-летней спортсменкой из Кыргызстана Валентиной Шевченко.