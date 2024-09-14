Чендлер заявил, что после победы над Оливейрой он станет первым претендентом на титул

Американский боец смешанных единоборств Майкл Чендлер прокомментировал новость о его грядущем бое с бразильцем Чарльзом Оливейрой на UFC 309 16 ноября.

«Я погнался за этим боем с Макгрегором… теперь у меня есть возможность побороться за титул. Я побеждаю Чарльза Оливейру и становлюсь претендентом номер один. Могу выбрать бой с Исламом или Арманом… или если Конор наконец приведёт себя в норму… может быть, я пойду драться с Конором и мы закончим TUF 31 (Макгрегор с Чендлером были тренерами в 31-м сезоне TUF. — Прим. «Чемпионата»)», — сказал Чендлер в эфире своего канала на YouTube.

В активе Чендлера 23 победы и 8 поражений. У Оливейры 34 победы и 10 поражений. Один бой с его участием завершился без результатов. Напомним, бойцы встречались друг с другом 15 мая 2021 года на UFC 262, тогда сильнее оказался Оливейра, победив оппонента техническим нокаутом.

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