UFC 306: полный кард участников, список бойцов

В ночь с 14 на 15 сентября мск в спортивном комплексе «Сфера» в американском Лас-Вегасе пройдёт вечер смешанных единоборств UFC 306. Главным боем мероприятия станет защита чемпионского титула в легчайшей весовой категории, которую представитель США Шон О'Мэлли проведёт против грузинского бойца Мераба Двалишвили.
«Чемпионат» предлагает вашему вниманию полный кард участников мероприятия:
Шон О'Мэлли — Мераб Двалишвили
(бой за титул чемпиона UFC в легчайшем весе);
Алекса Грассо — Валентина Шевченко
(бой за титул чемпиона UFC в женском наилегчайшем весе);
Брайан Ортега — Диего Лопес;
Даниэль Целльхубер — Эстебан Рибович;
Рональдо Родригес — Оде Осборн;
Рауль Росас — Цилэн Аожи;
Ирене Альдана — Норма Дюмон;
Мануэль Торрес — Игнасио Бахамондес;
Эдгар Чайрес — Кевин Борхас;
Ясмин Хауреги — Кетлен Соуза.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира UFC 306 и событий вокруг него.