UFC 306: полный кард участников, список бойцов

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В ночь с 14 на 15 сентября мск в спортивном комплексе «Сфера» в американском Лас-Вегасе пройдёт вечер смешанных единоборств UFC 306. Главным боем мероприятия станет защита чемпионского титула в легчайшей весовой категории, которую представитель США Шон О'Мэлли проведёт против грузинского бойца Мераба Двалишвили.

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию полный кард участников мероприятия:

Шон О'Мэлли — Мераб Двалишвили

(бой за титул чемпиона UFC в легчайшем весе);

Алекса Грассо — Валентина Шевченко

(бой за титул чемпиона UFC в женском наилегчайшем весе);

Брайан Ортега — Диего Лопес;

Даниэль Целльхубер — Эстебан Рибович;

Рональдо Родригес — Оде Осборн;

Рауль Росас — Цилэн Аожи;

Ирене Альдана — Норма Дюмон;

Мануэль Торрес — Игнасио Бахамондес;

Эдгар Чайрес — Кевин Борхас;

Ясмин Хауреги — Кетлен Соуза.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира UFC 306 и событий вокруг него.