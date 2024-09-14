Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Bellator Champions Series 5. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Чендлер ответил, почему согласился на реванш с Оливейрой

Чендлер ответил, почему согласился на реванш с Оливейрой
Комментарии

Бывший претендент на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Майкл Чендлер объяснил решение провести реванш с бразильским экс-чемпионом Чарльзом Оливейрой, который состоится на турнире UFC 309 в ноябре.

«У меня по-прежнему есть возможность боя [с Макгрегором], несмотря на то что он ещё не утверждён. Но я меняю курс. Почему? Я боец до мозга костей, и мне кажется, что вы забыли об этом, ребята.

Этот бой для меня – личное. Чарльз Оливейра украл мою мечту стать чемпионом UFC. Моя главная цель – стать номером один в мире. И теперь… я собираюсь побить его в реванше», — приводит слова Оливейры издание MMA Fighting.

Материалы по теме
Чендлер заявил, что после победы над Оливейрой он станет первым претендентом на титул
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android