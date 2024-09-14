Чендлер ответил, почему согласился на реванш с Оливейрой

Бывший претендент на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Майкл Чендлер объяснил решение провести реванш с бразильским экс-чемпионом Чарльзом Оливейрой, который состоится на турнире UFC 309 в ноябре.

«У меня по-прежнему есть возможность боя [с Макгрегором], несмотря на то что он ещё не утверждён. Но я меняю курс. Почему? Я боец до мозга костей, и мне кажется, что вы забыли об этом, ребята.

Этот бой для меня – личное. Чарльз Оливейра украл мою мечту стать чемпионом UFC. Моя главная цель – стать номером один в мире. И теперь… я собираюсь побить его в реванше», — приводит слова Оливейры издание MMA Fighting.