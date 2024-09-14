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Инсайдер: Канело хочет сразиться с Биволом в мае, если Дмитрий побьёт Бетербиева

Инсайдер: Канело хочет сразиться с Биволом в мае, если Дмитрий побьёт Бетербиева
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Бывший лидер рейтинга pound-for-pound и чемпион мира в четырёх весовых категориях мексиканец Сауль Альварес готов провести реванш с россиянином Дмитрием Биволом в мае 2025 года в том случае, если последний победит соотечественника Артура Бетербиева, сообщил инсайдер ESPN Майк Коппинджер.

«Я разговаривал с Канело, и он сказал, что хочет следующим Дмитрия Бивола. Очевидно, в том случае, если Бивол победит Артура Бетербиева 12 октября в Эр-Рияде в бою за звание абсолютного чемпиона в полутяжёлом весе.

Канело сказал: «Послушайте, я знаю, что могу побить его. Я — лучший боец». Я спросил его: «Твоя рука была травмирована, не так ли?» И он ответил: «Проблемы были везде». Можно сказать, что поражение по-прежнему его беспокоит», — сказал Коппинджер в эфире ESPN.

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