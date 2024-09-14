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Алекса Грассо — Валентина Шевченко: во сколько начало боя, где смотреть трансляцию

В ночь с 14 на 15 сентября в Лас-Вегасе (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 306.

В соглавном событии чемпионка организации в женском легчайшем весе (до 61 кг) мексиканка Алекса Грассо сразится с представительницей Киргизии и экс-чемпионкой Валентиной Шевченко.

Поединок станет третьим для бойцов. В марте 2023 года на UFC 285 Грассо отобрала у Шевченко титул, досрочно победив в четвёртом раунде. Реванш состоялся в сентябре на UFC Fight Night 227 и завершился вничью.

Посмотреть трансляцию турнира UFC 306 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч!». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass. Бои основного карда начнутся в 5:00 мск, бой Грассо — Шевченко начнётся на ранее 6:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию. Вместе с журналистом Сергеем Сорокиным лайв будет вести Александр Сарнавский, боец клуба «Архангел Михаил», чемпион Fight Nights в лёгком весе.