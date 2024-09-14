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Bellator Champions Series 5. Прямая трансляция
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Лылов: надо двигаться вперёд. Не знаю, приду к инсульту или к результату

Лылов: надо двигаться вперёд. Не знаю, приду к инсульту или к результату
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Российский боец RCC Максим Лылов высказался о становлении в качестве профессионала и отношении к своей карьере.

«Вот только недавно я не мог предположить, что буду по профи драться. Сейчас просто мне возможности дают. Судьба так распоряжается, что дают бои. Готовлюсь, мне это нравится. Просто делаю то, что мне нравится. Есть такая поговорка – делай что должен, и будь что будет. Главное – двигаться вперёд. Не знаю, к чему это приведёт, то ли к инсульту, то ли к результату», — сказал Лылов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Фролову.

Всего в рамках RCC Лылов провёл семь боёв, на его счету пять побед и два поражения.

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