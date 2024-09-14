Боец ММА рассказал, что делал при службе в ОМОНе

Российский боец RCC Максим Лылов рассказал о службе в ОМОНе — специальном подразделении Росгвардии, привлекаемом для решения задач обеспечения общественного порядка и общественной безопасности.

«Можно сказать, с 18 лет я с оружием в руках. Обучался правильному обращению, как пришёл в армию, потом в ОМОНе, сейчас в охране. Вообще, особенность моих навыков в работе на высоте – это промышленный альпинизм, горный альпинизм. Например, надо спустить взвод с высоты, я несу верёвки, снаряжение, подвесные системы. Задача стоит спустить ребят, страховать. Каждый умеет это делать, все проходят такую подготовку, но есть ответственные за это направление.

Эти навыки нужны при штурме зданий с фасада или при выходе с вертолёта. Есть разные способы выхода на эти задачи, всё зависит от конечных целей и условий, в которых находишься. Когда-то приходится работать с канатом, когда-то с верёвкой, когда-то боевое десантирование с низкой высоты. Например, когда вертолёт не может зависнуть или сесть и вынужден лететь на высоте двух-трёх метров над землей со скоростью от 20 до 40 км/ч, и ты должен со всей снарягой выпрыгнуть. Это опасно, но это реально», — сказал Лылов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Фролову.