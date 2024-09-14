Шон О’Мэлли: статистика боёв, рейтинг в UFC, рекорд, сколько побед, поражений

В ночь с 14 на 15 сентября на турнире UFC 306 в Лас-Вегасе (США) чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) Шон О’Мэлли (18-1) проведёт вторую защиту титула, соперником американца станет первый номер рейтинга грузин Мераб Двалишвили (16-4).

Шону О’Мэлли 29 лет. Американец дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в марте 2015 года и уже в марте 2018-го провёл свой первый поединок в UFC.

В августе 2020 года на турнире UFC 250 О’Мэлли потерпел первое поражение в карьере, уступив техническим нокаутом в первом раунде эквадорцу Марлону Вере, после чего вышел на победную серию.

В августе 2023 года на турнире UFC 292 О’Мэлли сразился за чемпионский титул, досрочно остановив во втором раунде соотечественника Алджамейна Стерлинга. В первой защите титула американец провёл реванш с Верой, на этот раз победив единогласным решением.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию UFC 306. Вместе с журналистом Сергеем Сорокиным лайв будет вести Александр Сарнавский, боец клуба «Архангел Михаил», чемпион Fight Nights в лёгком весе.