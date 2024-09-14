Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Bellator Champions Series 5. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Мераб Двалишвили: статистика боёв, рейтинг в UFC, рекорд, сколько побед, поражений

Мераб Двалишвили: статистика боёв, рейтинг в UFC, рекорд, сколько побед, поражений
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 14 на 15 сентября на турнире UFC 306 в Лас-Вегасе (США) первый номер рейтинга в легчайшем весе (до 61 кг) грузин Мераб Двалишвили (16-4) сразится с действующим чемпионом американцем Шоном О’Мэлли (18-1).

UFC 2024. UFC 306, Лас-Вегас, США
Шон О'Мэлли — Мераб Двалишвили
15 сентября 2024, воскресенье. 07:00 МСК
Шон О'Мэлли
Не началось
Мераб Двалишвили

Мерабу Двалишвили 33 года. Уроженец Тбилиси дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2013 году, в декабре 2017-го провёл свой первый бой в UFC.

Примечательно, что первые два поединка в организации Двалишвили проиграл, после чего вышел на серию из десяти побед. В активе грузинского бойца победы над экс-чемпионами Жозе Альдо, Петром Яном и Генри Сехудо.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию UFC 306. Вместе с журналистом Сергеем Сорокиным лайв будет вести Александр Сарнавский, боец клуба «Архангел Михаил», чемпион Fight Nights в лёгком весе.

Материалы по теме
UFC 306: О’Мэлли нацелен на нокаут, Двалишвили — на чемпионский пояс. LIVE
Live
UFC 306: О’Мэлли нацелен на нокаут, Двалишвили — на чемпионский пояс. LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android