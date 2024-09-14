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Лылов: ММА — это не про эгоизм. Тебе помогают сотни людей

Лылов: ММА — это не про эгоизм. Тебе помогают сотни людей
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Российский боец RCC Максим Лылов высказался о командной работе в смешанных единоборствах.

«Я вообще привык работать в группе. Я всю жизнь в больших коллективах. У нас в семье четверо братьев, я привык брать за них ответственность, а они за меня. Отец хорошо воспитал нас в этом смысле. И сейчас это воспитание помогает в жизни, в работе. Помогает подобрать подход к каждому.

В нашем спорте то же самое. Это ты на бой выходишь один, но рядом с тобой секунданты. А до этого несколько месяцев сотни ребят помогают тебе в подготовке – это тренеры, одноклубники, спарринг-партнёры, массажист, врач. ММА – это не про эгоизм», — сказал Лылов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Фролову.

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