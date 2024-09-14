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Валентина Шевченко: статистика боев, рейтинг в UFC, рекорд, сколько побед, поражений

Валентина Шевченко: статистика боёв, рейтинг в UFC, рекорд, сколько побед, поражений
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В ночь с 14 на 15 сентября на турнире UFC 306 в Лас-Вегасе (США) экс-чемпионка организации в женском наилегчайшем весе (до 57 кг) Валентина Шевченко (22-4-1) сразится с действующей обладательницей титула мексиканкой Алексой Грассо (16-3-1).

UFC 2024. UFC 306, Лас-Вегас, США
Алекса Грассо — Валентина Шевченко
15 сентября 2024, воскресенье. 06:30 МСК
Алекса Грассо
Не началось
Валентина Шевченко

Валентине Шевченко 36 лет. Представительница Киргизии дебютировала как профессиональный боец смешанного стиля в 2003 году, с 2015 года выступает в UFC.

В сентябре 2017 года Шевченко сразилась за титул UFC в легчайшем весе с бразильянкой Амандой Нуньес и уступила раздельным решением, после чего спустилась в наилегчайший вес, где в декабре 2018-го стала чемпионкой и впоследствии провела семь успешных защит.

В марте 2023 года Шевченко лишилась титула, уступив Грассо. Реванш состоялся в сентябре и завершился вничью.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию UFC 306. Вместе с журналистом Сергеем Сорокиным лайв будет вести Александр Сарнавский, боец клуба «Архангел Михаил», чемпион Fight Nights в лёгком весе.

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