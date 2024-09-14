Григорий Дрозд отстранён из-за подозрений в допинге. Боксёр завершил карьеру в 2017 году

Бывший чемпион мира по версии WBC в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) россиянин Григорий Дрозд временно отстранён из-за подозрения в нарушении антидопинговых правил, сообщается на сайте Международного агентства допинг-тестирования (ITA).

Решение основывается на базе данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS). Сообщается, что нарушение правил зафиксировано 28 сентября 2014 года, через день после победы Дрозда в титульном поединке с поляком Кшиштофом Влодарчиком.

Григорию Дрозду 45 лет. Россиянин дебютировал на профессиональном ринге в 2001 году и сентябре 2014-го стал чемпионом мира. Завершил карьеру в 2017 году. Всего на его счету 40 побед (28 – нокаутом) и одно поражение.