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Bellator Champions Series 5. Прямая трансляция
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Оскар де ла Хойя ответил на угрозу Берланги ударить его

Оскар де ла Хойя ответил на угрозу Берланги ударить его
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Бывший чемпион мира в шести весовых категориях, а ныне промоутер американец Оскар де ла Хойя ответил на обещание пуэрториканского средневеса Эдгара Берланги ударить его при встрече.

Напомним, ранее де ла Хойя поставил под сомнение национальность Берланги, проживающего в США, на что последний отреагировал агрессивно.

«Ты сказал, что отвесишь мне затрещину, когда увидишь меня. Почему? Я попросил показать твоё пуэрториканское свидетельство о рождении, ведь ты не пуэрториканец. Когда я дрался с Феликсом Тринидадом, он заставил весь Пуэрто-Рико приехать в Лас-Вегас.

Ты расстроен моими словами о том, что ты проходной соперник для Канело? Таковы факты, парень. Ты отвлекаешься, и тебе лучше взять себя в руки, потому что Канело надерёт тебе зад на этих выходных. Удачи», — сказал де ла Хойя в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

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