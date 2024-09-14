«Маленькая толстая девчонка». Макгрегор отреагировал на анонс боя Чендлера

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор прокомментировал анонс реванша между американцем Майклом Чендлером и бразильцем Чарльзом Оливейрой, который состоится на турнире UFC 309 в ноябре.

«Чендлер понял, что его тейкдаун провалится и его изобьют. Маленькая толстая девчонка. Я в отеле, сегодня прошёл тестирование [на допинг]. Дайте мне чёртову дату!» — написал Макгрегор в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, что поединок Конора Макгрегора и Майкла Чендлера должен был состояться 30 июня на турнире UFC 303 в Лас-Вегасе (США), но был отложен на неопределённый срок из-за перелома пальца ноги у ирландца.

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