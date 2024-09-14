Сидельников: у О`Мэлли и Двалишвили шансы 50 на 50, но буду топить за Шона

Известный российский тяжеловес Кирилл Сидельников поделился мнением о предстоящем бое за титул чемпиона UFC в легчайшем весе (до 61 кг) между американцем Шоном О’Мэлли и грузином Мерабом Двалишвили.

«Я буду топить за О'Мэлли. Несмотря на его внешность и другие моменты, он мне импонирует — это тот спортсмен, которого многие недооценивали, а он добился чемпионства. Он побил очень хороших соперников. Это разносторонний боец, который продолжает развиваться. О'Мэлли не стоит на месте, мы видим прогресс от боя к бою. Да, шансы в этом бою 50 на 50. Но буду болеть за О'Мэлли. Думаю, бой продлится все раунды. Шон будет стараться держать соперника на дистанции, будет работать вторым номером на отходах. А Мераб будет его поддавливать», — сказал Сидельников в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Сам Сидельников 16 октября в Перми на турнире Ural FC 8 проведёт бой с экс-бойцом Bellator американцем Ракимом Кливлендом.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию UFC 306. Вместе с журналистом Сергеем Сорокиным лайв будет вести Александр Сарнавский, боец клуба «Архангел Михаил», чемпион Fight Nights в лёгком весе.