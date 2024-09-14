Григорий Дрозд отреагировал на подозрения в употреблении допинга

Бывший чемпион мира по версии WBC в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) россиянин Григорий Дрозд прокомментировал своё отстранение из-за подозрения в нарушении правил Международного агентства допинг-тестирования (ITA).

Напомним, решение было принято, основываясь на базе данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS). Сообщается, что нарушение правил зафиксировано 28 сентября 2014 года, через день после победы Дрозда в титульном поединке с поляком Кшиштофом Влодарчиком.

«Прочитав эту новость, я только улыбнулся. Через 10 лет после боя это сообщение звучит как некий сюр. Даже не знаю, что тут можно комментировать», — приводит слова Дрозда издание «РИА Новости Спорт».