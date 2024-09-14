Александр Усик заявил о желании стать министром спорта Украины

Абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом и супертяжёлом весе украинец Александр Усик заявил о желании стать национальным министром спорта.

«Я хочу учить своих ребят, своих детей некоторым вещам, которые могу я, не только спорту, но и психологии, здоровому образу жизни. Я бы с удовольствием стал министром спорта. И я им стану», — сказал Усик в интервью YouTube-каналу Kanal Sportowy.

Александру Усику 37 лет. Украинец является победителем Олимпийских игр 2012 года в Лондоне (Великобритания). Дебютировал как профессиональный боксёр в 2013 году. В 2018 году стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг), в 2024-м — абсолютным чемпионом в супертяжёлом дивизионе.

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