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Bellator Champions Series 5. Прямая трансляция
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Стерлинг назвал желаемого соперника в случае победы над Евлоевым

Стерлинг назвал желаемого соперника в случае победы над Евлоевым
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Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Алджамейн Стерлинг ответил, с кем бы хотел сразиться в случае победы над российским проспектом Мовсаром Евлоевым, поединок с которым состоится на турнире UFC 307.

«Я побью этого парня и, думаю, попаду в топ-5. Затем, возможно, это будет победитель боя Диего Лопеса и Отреги. Я подерусь с кем-то из них, а затем сражусь за мировой титул», — сказал Стерлинг в интервью YouTube-каналу Helen Yee Sports.

В своём последнем бою на UFC 297 в январе Евлоев победил единогласным решением британца Арнольда Аллена. Стерлинг провёл дебютный поединок в рамках полулёгкого дивизиона на UFC 300 в апреле, победив соотечественника Келвина Каттара.

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