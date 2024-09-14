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Холли Берри дала прогноз на бой О'Мэлли — Двалишвили

Холли Берри дала прогноз на бой О'Мэлли — Двалишвили
Шон О'Мэлли — Мераб Двалишвили
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Лауреат премий «Оскар», американская актриса Холли Берри дала прогноз на главный бой турнира UFC 306, в котором чемпион в легчайшем весе американец Шон О'Мэлли проведёт вторую защиту своего пояса, встретившись с грузинским бойцом Мерабом Двалишвили.

UFC 2024. UFC 306, Лас-Вегас, США
Шон О'Мэлли — Мераб Двалишвили
15 сентября 2024, воскресенье. 07:00 МСК
Шон О'Мэлли
Не началось
Мераб Двалишвили

«Мой фаворит в этом бою — О'Мэлли. Во многом из-за его умения держать удобную для себя дистанцию и точности нанесения ударов. Мераб может перевести своих соперников в партер, но ему сложно их удерживать в захвате. Я думаю, что для О'Мэлли этот бой закончится победой, возможно досрочной, а возможно он выиграет единогласным решением судей, но точно победит», — написала Холли в социальной сети.

Напомним, что турнир UFC 306 состоится сегодня ночью в Лас-Вегасе.

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