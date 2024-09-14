Чарльз Оливейра подтвердил бой с Майклом Чендлером на UFC 309

Экс-чемпион UFC в лёгком весе Чарльз Оливейра в социальных сетях подтвердил информацию о том, что его реванш с бывшим чемпионом Bellator Майклом Чендлером может состояться на турнире UFC 309.

«Скажите моей семье, что настал момент которого мы все ждали. 16 ноября 2024 года, вы можете быть уверены, что Чарльз Оливейра, лев лёгкого дивизиона будет как никогда готов показать настоящее шоу для всех вас», — написал Оливейра под фото с афишей его поединка против Чендлера.

Напомним, что первый бой между этими бойцами состоялся в мае 2021 года, и тогда победу техническим нокаутом во втором раунде одержал Оливейра.

Стоит отметить, что Чендлер не выходил в октагон уже два года, находясь долгое время в ожидании возможного боя против звезды UFC Конора Макгрегора, но в итоге, так и не дождавшись этого поединка, принял решение провести бой с Оливейрой.