Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Bellator Champions Series 5. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Чарльз Оливейра подтвердил бой с Майклом Чендлером на UFC 309

Чарльз Оливейра подтвердил бой с Майклом Чендлером на UFC 309
Чарльз Оливейра
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-чемпион UFC в лёгком весе Чарльз Оливейра в социальных сетях подтвердил информацию о том, что его реванш с бывшим чемпионом Bellator Майклом Чендлером может состояться на турнире UFC 309.

«Скажите моей семье, что настал момент которого мы все ждали. 16 ноября 2024 года, вы можете быть уверены, что Чарльз Оливейра, лев лёгкого дивизиона будет как никогда готов показать настоящее шоу для всех вас», — написал Оливейра под фото с афишей его поединка против Чендлера.

Напомним, что первый бой между этими бойцами состоялся в мае 2021 года, и тогда победу техническим нокаутом во втором раунде одержал Оливейра.

Стоит отметить, что Чендлер не выходил в октагон уже два года, находясь долгое время в ожидании возможного боя против звезды UFC Конора Макгрегора, но в итоге, так и не дождавшись этого поединка, принял решение провести бой с Оливейрой.

Материалы по теме
Реванш Чарльза Оливейры и Майкла Чендлера пройдёт на турнире UFC 309
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android