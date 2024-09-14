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Экс-жена Бивола заявила, что в молодости боксёр торговал наркотиками

Экс-жена Бивола заявила, что в молодости боксёр торговал наркотиками
Дмитрий Бивол
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Бывшая жена Дмитрия Бивола рассказала о том, что обладатель титула WBA Super в полутяжёлой весовой категории в молодости употреблял и распространял наркотики.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол
13 октября 2024, воскресенье. 00:05 МСК
Артур Бетербиев
Не началось
Дмитрий Бивол

«Знаете, я долго молчала. Но я так устала, от того что мне все пишут про Альфредо. Вот он там наркоман. Но, я вам так скажу, эксклюзивная информация, просто топчик.

Бивол до 22-х лет своих торговал наркотиками. Я об этом узнала уже когда мы поженились. Он уже с этим завязал. Он сказал, что если бы сказал мне про это раньше, то я бы с ним не общалась. Это правда. Я никогда не употребляла, не употребляю и не буду употреблять», — сказала Екатерина в видео, опубликованном в социальных сетях.

Напомним, что Бивол 12 октября проведет бой за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе против чемпиона WBC, IBF и WBO Артура Бетербиева.

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