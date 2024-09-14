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Алекса Грассо — Валентина Шевченко: ориентировочное время начало боя — 6:30 мск

Алекса Грассо — Валентина Шевченко: ориентировочное время начало боя — 6:30 мск
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В ночь с 14 на 15 сентября в Лас-Вегасе (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 306. В со-главном событии чемпионка организации в легчайшем весе мексиканка Алекса Грассо проведёт защиту титула против бывшей обладательницы этого пояса киргизки Валентины Шевченко.

UFC 2024. UFC 306, Лас-Вегас, США
Алекса Грассо — Валентина Шевченко
15 сентября 2024, воскресенье. 06:30 МСК
Алекса Грассо
Не началось
Валентина Шевченко

Предстоящий бой станет третьим между этими спортсменками. Сначала в марте 2023 года на турнире UFC 285 Грассо одержала победу удушающим приёмом в четвёртом раунде и отобрала титул у Шевченко, а затем в сентябре того же года на турнире UFC Fight Night 227 состоялся реванш, где была зафиксирована ничья.

Посмотреть трансляцию турнира UFC 306 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч!». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass. Бои основного карда начнутся в 5:00 мск, бой Грассо — Шевченко начнётся на ранее 6:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию. Вместе с журналистом Сергеем Сорокиным лайв будет вести Александр Сарнавский, боец клуба «Архангел Михаил», чемпион Fight Nights в лёгком весе.

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