Шон О’Мэлли — Мераб Двалишвили: ориентировочное время начало боя — 7:00
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В ночь с 14 на 15 сентября по московскому времени на знаменитой арене «Сфера» в Лас-Вегасе (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 306. Главным событием шоу станет вторая защита титула чемпиона в легчайшей весовой категории американца Шона О'Мэлли против грузинского бойца Мераба Двалишвили.
UFC 2024. UFC 306, Лас-Вегас, США
Шон О'Мэлли — Мераб Двалишвили
15 сентября 2024, воскресенье. 07:00 МСК
Шон О'Мэлли
Не началось
Мераб Двалишвили
Ориентировочное время начала поединка — 7:00 мск. Событие будет транслироваться на телеканале «Матч ТВ», а также на телеканале «Матч! Боец», посмотреть онлайн прямую трансляцию боя можно на странице прямого эфира канала.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира UFC 306 и событий вокруг него.
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