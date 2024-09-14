Шон О’Мэлли — Мераб Двалишвили: ориентировочное время начало боя — 7:00

В ночь с 14 на 15 сентября по московскому времени на знаменитой арене «Сфера» в Лас-Вегасе (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 306. Главным событием шоу станет вторая защита титула чемпиона в легчайшей весовой категории американца Шона О'Мэлли против грузинского бойца Мераба Двалишвили.

Ориентировочное время начала поединка — 7:00 мск. Событие будет транслироваться на телеканале «Матч ТВ», а также на телеканале «Матч! Боец», посмотреть онлайн прямую трансляцию боя можно на странице прямого эфира канала.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира UFC 306 и событий вокруг него.