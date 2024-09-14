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Сауль Альварес — Эдгар Берланга: ориентировочное время начало боя — 6:30

Сауль Альварес — Эдгар Берланга: ориентировочное время начало боя — 6:30
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В ночь с 14 на 15 сентября в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena состоится большой вечер профессионального бокса. В главном событии шоу чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO во второй средней весовой категории, звездный мексиканец Сауль «Канело» Альварес проведет защиту своих титулов против американца Эдгара Берланги.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Сауль Альварес — Эдгар Берланга
15 сентября 2024, воскресенье. 06:00 МСК
Сауль Альварес
Не началось
Эдгар Берланга

Ориентировочное время начала поединка — 6:30 мск. Официальная трансляция боя между Альваресом и Берлангой на территории Российской Федерации не запланирована. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

Напомним, что первоначально на кону этого поединка должен был стоять титул абсолютного чемпиона мира, но недавно Альварес был лишен пояса IBF за отказ проводить защиту против обязательного претендента Уилльяма Скулла.

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