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Онлайн-трансляцию UFC 306 «Чемпионат» проведёт с Александром Сарнавским

Онлайн-трансляцию UFC 306 «Чемпионат» проведёт с Александром Сарнавским
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В ночь с 14 на 15 сентября в Лас-Вегасе (США) на арене «Сфера» состоится турнир UFC 306, где главным событием шоу станет бой чемпиона в легчайшем весе Шона О'Мэлли против Мераба Двалишвили.

UFC 2024. UFC 306, Лас-Вегас, США
Шон О'Мэлли — Мераб Двалишвили
15 сентября 2024, воскресенье. 07:00 МСК
Шон О'Мэлли
Не началось
Мераб Двалишвили

В со-главном событии турнира чемпионка в женском легчайшем весе мексиканка Алекса Грассо и бывшая чемпионка в этом дивизионе Валентина Шевченко проведут между собой уже третий поединок.

Кроме этого, пройдет ещё серия поединков андеркарда:

Брайан Ортега — Диего Лопес);
Даниэль Целльхубер — Эстебан Рибович;
Рональдо Родригес — Оде Осборн;
Ирене Альдана — Норма Дюмон Виана;
Мануэль Торрес — Игнасио Бахамондес;
Ясмин Хауреги — Кетлен Соуза;
Эдгар Чайрес — Джошуа Ван;
Рауль Росас-мл. — Аожи Цилэн.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию события, в которой отразит все самые интересные подробности и события. Лайв будет проведён совместно с Александром Сарнавским.

Александр Сарнавский – боец клуба «Архангел Михаил», чемпион Fight Nights в легком весе.

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