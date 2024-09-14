Онлайн-трансляцию UFC 306 «Чемпионат» проведёт с Александром Сарнавским

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В ночь с 14 на 15 сентября в Лас-Вегасе (США) на арене «Сфера» состоится турнир UFC 306, где главным событием шоу станет бой чемпиона в легчайшем весе Шона О'Мэлли против Мераба Двалишвили.

В со-главном событии турнира чемпионка в женском легчайшем весе мексиканка Алекса Грассо и бывшая чемпионка в этом дивизионе Валентина Шевченко проведут между собой уже третий поединок.

Кроме этого, пройдет ещё серия поединков андеркарда:

Брайан Ортега — Диего Лопес);

Даниэль Целльхубер — Эстебан Рибович;

Рональдо Родригес — Оде Осборн;

Ирене Альдана — Норма Дюмон Виана;

Мануэль Торрес — Игнасио Бахамондес;

Ясмин Хауреги — Кетлен Соуза;

Эдгар Чайрес — Джошуа Ван;

Рауль Росас-мл. — Аожи Цилэн.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию события, в которой отразит все самые интересные подробности и события. Лайв будет проведён совместно с Александром Сарнавским.

Александр Сарнавский – боец клуба «Архангел Михаил», чемпион Fight Nights в легком весе.