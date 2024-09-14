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Ильяс Хамзин потерпел поражение от Луиса Жуниора

Ильяс Хамзин потерпел поражение от Луиса Жуниора
RCC Intro 33
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Только что в Екатеринбурге на арене Академии единоборств РМК состоялся турнир по смешанным единоборствам RCC Intro 33, где главным событием шоу стал бой российского легковеса Ильяса Хамзина против бразильца Луиса Жуниора.

Поединок продлился все отведённые три раунда, на протяжении которых в клетке происходил яркий и драматичный размен ударами. Жуниор был более эффективен и точен в своих атаках, что отразили карточки всех трёх судей: 29-28, 29-28 и 29-28 в пользу бразильца.

Таким образом, Хамзин прервал свою победную серию из двух подряд побед, в то время как Жуниор успешно дебютировал на турнирах RCC, и, скорее всего, мы увидим его снова в других боях этой лиги.

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