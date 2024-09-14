Сауль Альварес сравнил свои боевые параметры десятилетней давности

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO во втором среднем весе Сауль «Канело» Альварес считает себя намного сильнее, по сравнению с десятилетней давностью, когда ему было 24 года.

«Если бы сегодняшнему Канело пришлось бы драться с тем Канело, которому было 24 или 25, 26 лет, то он бы легко его прошел. Я стал намного сильнее, у меня по-прежнему огромная мотивация побеждать и завоёвывать всё больше титулов. Я всё ещё люблю бокс, и не знаю когда закончу карьеру. Я буду просто продолжать выходить в ринг от боя к бою, вот и всё», — приводит слова Альвареса BoxingScene.

Напомним, что сегодня ночью в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena Альварес возглавит вечер бокса, где проведет защиту своих титулов в бою с пуэрториканцем Эдгаром Берлангой.