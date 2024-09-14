Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Bellator Champions Series 5. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Сауль Альварес сравнил свои боевые параметры десятилетней давности

Сауль Альварес сравнил свои боевые параметры десятилетней давности
Сауль Альварес
Комментарии

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO во втором среднем весе Сауль «Канело» Альварес считает себя намного сильнее, по сравнению с десятилетней давностью, когда ему было 24 года.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Сауль Альварес — Эдгар Берланга
15 сентября 2024, воскресенье. 06:00 МСК
Сауль Альварес
Не началось
Эдгар Берланга

«Если бы сегодняшнему Канело пришлось бы драться с тем Канело, которому было 24 или 25, 26 лет, то он бы легко его прошел. Я стал намного сильнее, у меня по-прежнему огромная мотивация побеждать и завоёвывать всё больше титулов. Я всё ещё люблю бокс, и не знаю когда закончу карьеру. Я буду просто продолжать выходить в ринг от боя к бою, вот и всё», — приводит слова Альвареса BoxingScene.

Напомним, что сегодня ночью в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena Альварес возглавит вечер бокса, где проведет защиту своих титулов в бою с пуэрториканцем Эдгаром Берлангой.

Материалы по теме
Сауль Альварес — Эдгар Берланга: ориентировочное время начало боя — 6:30
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android