Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Александр Сарнавский проведет онлайн-трансляцию UFC 306 с «Чемпионатом»

Александр Сарнавский проведет онлайн-трансляцию UFC 306 с «Чемпионатом»
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня ночью в Лас-Вегасе (США) на арене «Сфера» пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 306, где главным событием шоу станет поединок чемпиона в легчайшем весе Шона О'Мэлли и претендента в лице Мераба Двалишвили.

UFC 2024. UFC 306, Лас-Вегас, США
Шон О'Мэлли — Мераб Двалишвили
15 сентября 2024, воскресенье. 07:00 МСК
Шон О'Мэлли
Не началось
Мераб Двалишвили

Со-главным событием шоу станет поединок чемпионки в женском легчайшем дивизионе мексиканки Алексы Грассо против экс-чемпионки в этом весе Валентины Шевченко, с которой они проведут трилогию. До этого они дважды встречались в октагоне. В первом поединке победа была за Грассо, а во втором была зафиксирована боевая ничья.

UFC 2024. UFC 306, Лас-Вегас, США
Алекса Грассо — Валентина Шевченко
15 сентября 2024, воскресенье. 06:30 МСК
Алекса Грассо
Не началось
Валентина Шевченко

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию события, в которой отразит все самые интересные подробности и события. Лайв будет проведён совместно с Александром Сарнавским.

Александр Сарнавский – боец клуба «Архангел Михаил», чемпион Fight Nights в легком весе.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android