Александр Сарнавский проведет онлайн-трансляцию UFC 306 с «Чемпионатом»

Сегодня ночью в Лас-Вегасе (США) на арене «Сфера» пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 306, где главным событием шоу станет поединок чемпиона в легчайшем весе Шона О'Мэлли и претендента в лице Мераба Двалишвили.

Со-главным событием шоу станет поединок чемпионки в женском легчайшем дивизионе мексиканки Алексы Грассо против экс-чемпионки в этом весе Валентины Шевченко, с которой они проведут трилогию. До этого они дважды встречались в октагоне. В первом поединке победа была за Грассо, а во втором была зафиксирована боевая ничья.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию события, в которой отразит все самые интересные подробности и события. Лайв будет проведён совместно с Александром Сарнавским.

Александр Сарнавский – боец клуба «Архангел Михаил», чемпион Fight Nights в легком весе.