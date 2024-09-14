Результаты турнира RCC Intro 33

Сегодня в Екатеринбурге на арене Академии единоборств РМК состоялся турнир по смешанным единоборствам RCC Intro 33, где главным событием шоу стал бой в лёгком весе между Ильясом Хамзиным и бразильцем Луисом Жуниором.

Предлагаем вашему вниманию результаты всех поединков турнира:

Луис Жуниор победил Ильяса Хамзина единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28);

Темирхан Темирханов победил Маркоса Брено единогласным решением судей;

Абдулмалик Мугидинов победил Сергея Шишкина единогласным решением судей;

Имам Ибрагимов нокаутировал Максима Викторова в первом раунде;

Артур Караваев победил Алгам-Пашу Вагабова единогласным решением судей;

Александр Дворцов победил Александра Нилова единогласным решением судей;

Чингиз Минязев нокаутировал Евгения Кедровских в третьем раунде;

Максим Лылов победил Николая Нестерова техническим нокаутом во втором раунде;

Эмиль Мусаев победил Юсуфа Гафурова единогласным решением судей;

Владислав Пилипенко победил Дияра Шулянова единогласным решением судей;

Мухамед-Афанди Асипов победил Рамазана Белокиева техническим нокаутом в первом раунде;

Евгений Марков нокаутировал Тимура Цопбоева в первом раунде;

Максим Фукс победил Темирлана Меджидова единогласным решением судей.