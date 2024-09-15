Алекса Грассо — Валентина Шевченко: прямая онлайн трансляция боя UFC 306 начнётся в 6:30

В ночь с 14 на 15 сентября в Лас-Вегасе (США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 306. В со-главном бою чемпионка организации в легчайшем весе мексиканка Алекса Грассо проведёт защиту титула против бывшей обладательницы этого пояса киргизки Валентины Шевченко.

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию. Ориентировочное начало – 6:30 мск.

Вместе с журналистом Сергеем Сорокиным лайв будет вести Александр Сарнавский, боец клуба «Архангел Михаил», чемпион Fight Nights в лёгком весе.

Этот бой будет третьим между этими спортсменками. В марте 2023 года на турнире UFC 285 Грассо одержала победу удушающим приёмом в четвёртом раунде и отобрала титул у Шевченко. В сентябре того же года на турнире UFC Fight Night 227 прошёл реванш, где была зафиксирована ничья.

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