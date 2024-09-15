Шон О’Мэлли — Мераб Двалишвили: прямая онлайн трансляция боя на UFC 306 начнётся в 7:00

В ночь с 14 на 15 сентября в Лас-Вегасе (США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 306. Главным событием турнира станет вторая защита титула чемпиона в легчайшей весовой категории американца Шона О'Мэлли против грузинского бойца Мераба Двалишвили.

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию. Ориентировочное начало – 7:00 мск.

Вместе с журналистом Сергеем Сорокиным лайв будет вести Александр Сарнавский, боец клуба «Архангел Михаил», чемпион Fight Nights в лёгком весе.

Предыдущий раз О'Мэлли проводил бой в марте этого года, где единогласным решением победил Марлона Веру.

Двалишвили находится на победной серии из 10 поединков и в случае победы над О'Мэлли может стать первым в истории чемпионом UFC из Грузии.

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