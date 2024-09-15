Сауль Альварес — Эдгар Берланга: прямая онлайн трансляция боя начнётся в 6:00

В ночь с 14 на 15 сентября в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena состоится большой вечер профессионального бокса. В главном событии шоу чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO во второй средней весовой категории, звёздный мексиканец Сауль «Канело» Альварес проведёт защиту своих титулов против американца Эдгара Берланги.

Прямая онлайн трансляция боя начнётся в 6:00. Ориентировочное время начала поединка — 6:30 мск. Официальная трансляция боя между Альваресом и Берлангой на территории Российской Федерации не запланирована. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

Напомним, первоначально на кону этого поединка должен был стоять титул абсолютного чемпиона мира, но недавно Альварес был лишён пояса IBF за отказ проводить защиту против обязательного претендента Уилльяма Скулла.

Сауль Альварес провёл битву взглядов с Эдгаром Берлангой: