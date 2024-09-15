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Мухаммад Мокаев обратился к Мерабу Двалишвили перед титульным боем с О'Мэлли в UFC

Мухаммад Мокаев обратился к Мерабу Двалишвили перед титульным боем с О'Мэлли в UFC
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Непобеждённый британский боец наилегчайшего веса (до 57 кг) Мухаммад Мокаев обратился к грузинскому бойцу Мерабу Двалишвили перед титульным поединком в легчайшей весовой категории с американцем Шоном О'Мэлли, для которого это вторая защита пояса.

UFC 2024. UFC 306, Лас-Вегас, США
Шон О'Мэлли — Мераб Двалишвили
15 сентября 2024, воскресенье. 07:00 МСК
Шон О'Мэлли
Не началось
Мераб Двалишвили

«Вперёд, Мераб!» — написал Мокаев на своей странице в соцсетях.

Напомним, турнир по смешанным единоборствам UFC 306 пройдёт в ночь с 14 на 15 сентября в Лас-Вегасе (США).

Предыдущий раз О'Мэлли проводил бой в марте этого года, где единогласным решением победил Марлона Веру.
Двалишвили находится на победной серии из 10 поединков и в случае победы над О'Мэлли может стать первым в истории чемпионом UFC из Грузии.

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