Мухаммад Мокаев обратился к Мерабу Двалишвили перед титульным боем с О'Мэлли в UFC

Непобеждённый британский боец наилегчайшего веса (до 57 кг) Мухаммад Мокаев обратился к грузинскому бойцу Мерабу Двалишвили перед титульным поединком в легчайшей весовой категории с американцем Шоном О'Мэлли, для которого это вторая защита пояса.

«Вперёд, Мераб!» — написал Мокаев на своей странице в соцсетях.

Напомним, турнир по смешанным единоборствам UFC 306 пройдёт в ночь с 14 на 15 сентября в Лас-Вегасе (США).

Предыдущий раз О'Мэлли проводил бой в марте этого года, где единогласным решением победил Марлона Веру.

Двалишвили находится на победной серии из 10 поединков и в случае победы над О'Мэлли может стать первым в истории чемпионом UFC из Грузии.

Мераб Двалишвили с помощью ножниц снимает себе швы с сечки: