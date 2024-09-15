Мераб Двалишвили и Шон О'Мэлли прибыли на арену перед титульным боем на турнире UFC 306

В ночь с 14 на 15 сентября в Лас-Вегасе (США) на арене «Сфера» состоится турнир UFC 306. Главным его событием станет титульный поединок в легчайшем весе между действующим чемпионом Шоном О'Мэлли и претендентом Мерабом Двалишвили.
Фото: UFC Eurasia
Фото: UFC Eurasia
Оба спортсмена прибыли на арену «Сфера», где им предстоит провести титульный бой.
«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию. Ориентировочное начало – 7:00 мск.
Вместе с журналистом Сергеем Сорокиным лайв будет вести Александр Сарнавский, боец клуба «Архангел Михаил», чемпион Fight Nights в лёгком весе.
Предыдущий раз О'Мэлли проводил бой в марте этого года, где единогласным решением победил Марлона Веру.
Двалишвили находится на победной серии из 10 поединков и в случае победы над О'Мэлли может стать первым в истории чемпионом UFC из Грузии.
Двалишвили ушёл с интервью после вопроса об Умаре Нурмагомедове: