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Мераб Двалишвили и Шон О'Мэлли прибыли на арену «Сфера» перед титульным боем на турнире UFC 306

Мераб Двалишвили и Шон О'Мэлли прибыли на арену перед титульным боем на турнире UFC 306
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В ночь с 14 на 15 сентября в Лас-Вегасе (США) на арене «Сфера» состоится турнир UFC 306. Главным его событием станет титульный поединок в легчайшем весе между действующим чемпионом Шоном О'Мэлли и претендентом Мерабом Двалишвили.

UFC 2024. UFC 306, Лас-Вегас, США
Шон О'Мэлли — Мераб Двалишвили
15 сентября 2024, воскресенье. 07:00 МСК
Шон О'Мэлли
Не началось
Мераб Двалишвили

Фото: UFC Eurasia

Фото: UFC Eurasia

Оба спортсмена прибыли на арену «Сфера», где им предстоит провести титульный бой.

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию. Ориентировочное начало – 7:00 мск.

Вместе с журналистом Сергеем Сорокиным лайв будет вести Александр Сарнавский, боец клуба «Архангел Михаил», чемпион Fight Nights в лёгком весе.

Предыдущий раз О'Мэлли проводил бой в марте этого года, где единогласным решением победил Марлона Веру.
Двалишвили находится на победной серии из 10 поединков и в случае победы над О'Мэлли может стать первым в истории чемпионом UFC из Грузии.

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