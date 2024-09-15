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Эрисланди Лара выиграл бой у Дэнни Гарсии нокаутом в 9 раунде, в титульном бою 15 сентября 2024

41-летний Эрисланди Лара нокаутировал Дэнни Гарсию в титульном бою
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В ночь с 14 на 15 сентября в Лас-Вегасе (США) на T-Mobile Arena проходит большой вечер профессионального бокса. В соглавном событии шоу 41-летний чемпион мира по версии WBA в средней весовой категории кубинец Эрисланди Лара встретился с американцем Дэнни Гарсией. Лара победил в девятом раунде, сохранив звание чемпиона мира в среднем весе по версии WBA

Напомним, в главном событии шоу чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO во второй средней весовой категории, звёздный мексиканец Сауль «Канело» Альварес проведёт защиту своих титулов против американца Эдгара Берланги.

Эрисланди Ларе 41 год. Кубинец, бывшим чемпионом мира среди любителей, дебютировал на профессиональном ринге в 2008 году и впервые сразился за титул в июне 2013-го, завоевав временный титул WBA в первом среднем весе (до 69,9 кг).

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