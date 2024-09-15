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Калеб Плант победил Тревора Маккамби в 9-м раунде, 15 сентября 2024

Калеб Плант нокаутировал Тревора Маккамби и стал временным чемпионом мира
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В ночь с 14 на 15 мск на арене «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе (США, штат Невада) завершился бой за звание временного чемпиона мира во втором среднем весе (76,2 кг) по версии WBA между американским боксёром Калебом Плантом и его соотечественником Тревором Маккамби.

Поединок закончился победой Калеба Планта нокаутом в девятом раунде. Таким образом, американский боксёр завоевал звание временного чемпиона мира по версии WBA в своей весовой категории.

Это 23-я победа в профессиональной карьере Планта и 14-я, одержанная нокаутом, также на его счету два поражения. В карьере Маккамби это первое поражение — ранее он одержал 28 побед, 21 из них нокаутом.

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