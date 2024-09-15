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Умар Нурмагомедов записал видеообращение с арены UFC 306 в Мексике

Умар Нурмагомедов записал видеообращение с арены UFC 306 в Мексике
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В ночь с 14 на 15 сентября в Лас-Вегасе (США) на арене «Сфера» проходит турнир UFC 306. На трибуне присутствует непобеждённый российский боец Умар Нурмагомедов. Он записал видеообращение к фанатам.

«Эй, ребят, я всех приветствую! Мы в сфере, в этом потрясающем месте. Я пришёл сюда, чтобы увидеть своего следующего оппонента. Я иду за поясом. Спасибо, ребят», — сказал Умар в видео, опубликованном UFC Russia.

Напомним, главным событием станет титульный поединок в легчайшем весе между действующим чемпионом Шоном О'Мэлли и претендентом Мерабом Двалишвили. Как ранее сообщалось, победитель этого боя следующую защиту титула должен будет провести с Умаром. В общей сложности на счету россиянина в смешанных единоборствах 18 побед и ни одного поражения.

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