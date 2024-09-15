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Сауль Альварес отправил Эдгара Берлангу в нокдаун в третьем раунде

Сауль Альварес отправил Эдгара Берлангу в нокдаун в третьем раунде
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В ночь с 14 на 15 сентября в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena проходит большой вечер профессионального бокса. В главном событии шоу чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO во второй средней весовой категории, звёздный мексиканец Сауль «Канело» Альварес проводит защиту своих титулов против американца Эдгара Берланги.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Сауль Альварес — Эдгар Берланга
15 сентября 2024, воскресенье. 06:00 МСК
Сауль Альварес
Идёт
Эдгар Берланга

В третьем раунде Сауль Альварес отправил Берлангу в нокдаун.

Официальная трансляция боя между Альваресом и Берлангой на территории Российской Федерации не запланирована. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

Напомним, первоначально на кону этого поединка должен был стоять титул абсолютного чемпиона мира, но недавно Альварес был лишён пояса IBF за отказ проводить защиту против обязательного претендента Уильяма Скулла.

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