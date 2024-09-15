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Диего Лопес одолел Брайана Ортегу на турнире UFC 306

Диего Лопес одолел Брайана Ортегу на турнире UFC 306
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В ночь с 14 на 15 сентября в Лас-Вегасе (США) на арене «Сфера» проходит турнир UFC 306. В рамках главного карда американский полулегковес Брайан Ортега встретился с представителем Бразилии Диего Лопесом.

UFC 2024. UFC 306, Лас-Вегас, США
Брайан Ортега — Диего Лопес (W)
15 сентября 2024, воскресенье. 06:30 МСК
Брайан Ортега
Окончено
UD
Диего Лопес

Поединок продлился все три раунда и завершился победой Диего Лопеса единогласным решением судей.

На счету Ортеги теперь 16 побед и четыре поражения. Один бой с его участием закончился без результата. У Диего Лопеса 23 победы и шесть поражений. До этого боя он шел на серии из четырёх побед в UFC. Теперь бразилец продлил серию до пяти побед.

В главном событии турнира Шон О'Мэлли проведёт титульный бой с Мерабом Двалишвили.

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