Диего Лопес одолел Брайана Ортегу на турнире UFC 306

В ночь с 14 на 15 сентября в Лас-Вегасе (США) на арене «Сфера» проходит турнир UFC 306. В рамках главного карда американский полулегковес Брайан Ортега встретился с представителем Бразилии Диего Лопесом.

Поединок продлился все три раунда и завершился победой Диего Лопеса единогласным решением судей.

На счету Ортеги теперь 16 побед и четыре поражения. Один бой с его участием закончился без результата. У Диего Лопеса 23 победы и шесть поражений. До этого боя он шел на серии из четырёх побед в UFC. Теперь бразилец продлил серию до пяти побед.

В главном событии турнира Шон О'Мэлли проведёт титульный бой с Мерабом Двалишвили.