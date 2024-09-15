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Сауль Альварес выиграл бой у Эдгара Берланги единогласным решением судей, 15 сентября 2024

Сауль Альварес победил Эдгара Берлангу единогласным решением судей
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В ночь с 14 на 15 сентября в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena прошёл большой вечер профессионального бокса. В главном событии шоу чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO во второй средней весовой категории звёздный мексиканец Сауль «Канело» Альварес провёл защиту своих титулов против американца Эдгара Берланги.

Бой продлился все 12 раундов и закончился победой Альвареса единогласным решением судей (117-110, 119-109, 119-109). Канело сохранил чемпионские титулы.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Сауль Альварес (W) — Эдгар Берланга
15 сентября 2024, воскресенье. 06:00 МСК
Сауль Альварес
Окончено
UD
Эдгар Берланга

Напомним, первоначально на кону этого поединка должен был стоять титул абсолютного чемпиона мира, но недавно Альварес был лишён пояса IBF за отказ проводить защиту против обязательного претендента Уильяма Скалла.

«Чемпионат» проводил онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

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