Сауль Альварес победил Эдгара Берлангу единогласным решением судей

В ночь с 14 на 15 сентября в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena прошёл большой вечер профессионального бокса. В главном событии шоу чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO во второй средней весовой категории звёздный мексиканец Сауль «Канело» Альварес провёл защиту своих титулов против американца Эдгара Берланги.

Бой продлился все 12 раундов и закончился победой Альвареса единогласным решением судей (117-110, 119-109, 119-109). Канело сохранил чемпионские титулы.

Напомним, первоначально на кону этого поединка должен был стоять титул абсолютного чемпиона мира, но недавно Альварес был лишён пояса IBF за отказ проводить защиту против обязательного претендента Уильяма Скалла.

«Чемпионат» проводил онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

Сауль Альварес показал, как готовится к бою с Берлангой: