Мераб Двалишвили победил Шона О'Мэлли и забрал чемпионский пояс UFC

В ночь с 14 на 15 сентября в Лас-Вегасе (США) на арене «Сфера» проходил турнир UFC 306. Главным его событием стал титульный поединок в легчайшем весе между действующим чемпионом Шоном О'Мэлли и претендентом Мерабом Двалишвили.

Бой продлился все пять раундов и завершился победой Мераба Двалишвили единогласным решением судей, благодаря чему он стал новым обладателем чемпионского пояса UFC в легчайшем весе.

Предыдущий раз О'Мэлли проводил бой в марте этого года, где единогласным решением победил Марлона Веру. В его активе 18 побед, два поражения, и один поединок с его участием завершился без результатов.

Двалишвили до этого боя находился на победной серии из 10 поединков. Всего на его счету 17 побед и четыре поражения.