Сауль Альварес не может победить нокаутом с 2021 года

В ночь с 14 на 15 сентября в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena прошёл большой вечер профессионального бокса. В главном событии шоу чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO во второй средней весовой категории звёздный мексиканец Сауль «Канело» Альварес провёл защиту своих титулов против американца Эдгара Берланги.

Бой продлился все 12 раундов и закончился победой Альвареса единогласным решением судей (117-110, 118-109, 118-109). Канело сохранил чемпионские титулы.

Таким образом, Альварес не может победить нокаутом в поединках с 2021 года.

Напомним, первоначально на кону этого поединка должен был стоять титул абсолютного чемпиона мира, но недавно Альварес был лишён пояса IBF за отказ проводить защиту против обязательного претендента Уильяма Скалла.

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