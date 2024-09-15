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Сауль Альварес прокомментировал защиту титулов в поединке с Эдгаром Берлангой

Сауль Альварес: я лучший боксёр мира. И я мексиканец!
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Чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO во второй средней весовой категории звёздный мексиканец Сауль «Канело» Альварес прокомментировал победу и защиту титулов в поединке с американцем Эдгаром Берлангой.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Сауль Альварес (W) — Эдгар Берланга
15 сентября 2024, воскресенье. 06:00 МСК
Сауль Альварес
Окончено
UD
Эдгар Берланга

«Пусть Берланга продолжает. Он хороший боксёр. Продолжай работать, тренироваться, драться — и ты станешь чемпионом. Мне говорили, что я дерусь только с ветеранами. Они всегда говорят. Но сейчас я лучший боксёр мира. И я мексиканец!» — сказал Альварес в интервью на ринге после боя.

Напомним, бой продлился все 12 раундов и закончился победой Альвареса единогласным решением судей (117-110, 119-109, 119-109). Канело сохранил чемпионские титулы.

Большой вечер профессионального бокса проходил в ночь с 14 на 15 сентября в Лас-Вегасе (США) на T-Mobile Arena.

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