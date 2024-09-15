«Отправь меня в игру, тренер!» Кроуфорд отреагировал на победу Альвареса над Берлангой

Бывший абсолютный чемпион мира в полусреднем весе непобеждённый 36-летний американский боксёр Теренс Кроуфорд (41-0, 31 KO) отреагировал в социальных сетях на победу чемпиона мира по версиям WBC, WBA и WBO во второй средней весовой категории мексиканца Сауля «Канело» Альвареса в титульном бою с американцем Эдгаром Берлангой.

«Отправь меня в игру, тренер!» — написал Кроуфорд в социальной сети X (ранее Twitter).

Бой между Альваресом и Берлангой продлился все 12 раундов и закончился победой мексиканца единогласным решением судей (117-110, 119-109, 119-109). Сауль Альварес защитил свои чемпионские титулы.