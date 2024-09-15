Статистика боя Альварес — Берланга: чемпион нанёс в два раза больше значимых ударов

Опубликована статистика титульного поединка между чемпионом мира по версиям WBC, WBA и WBO во второй средней весовой категории звёздным мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом и американцем Эдгаром Берлангой. Канело нанёс в два раза больше значимых ударов.

Фото: Compubox

Напомним, бой продлился все 12 раундов и закончился победой Альвареса единогласным решением судей (117-110, 119-109, 119-109). Таким образом, мексиканец сохранил чемпионские титулы.

Отметим, что большой вечер профессионального бокса проходил в ночь с 14 на 15 сентября в Лас-Вегасе (США) на T-Mobile Arena.

Главные победы в карьере Канело Альвареса: