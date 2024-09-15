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Статистика боя Сауль Альварес — Эдгар Берланга: чемпион нанёс в два раза больше значимых ударов

Статистика боя Альварес — Берланга: чемпион нанёс в два раза больше значимых ударов
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Опубликована статистика титульного поединка между чемпионом мира по версиям WBC, WBA и WBO во второй средней весовой категории звёздным мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом и американцем Эдгаром Берлангой. Канело нанёс в два раза больше значимых ударов.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Сауль Альварес (W) — Эдгар Берланга
15 сентября 2024, воскресенье. 06:00 МСК
Сауль Альварес
Окончено
UD
Эдгар Берланга

Фото: Compubox

Напомним, бой продлился все 12 раундов и закончился победой Альвареса единогласным решением судей (117-110, 119-109, 119-109). Таким образом, мексиканец сохранил чемпионские титулы.

Отметим, что большой вечер профессионального бокса проходил в ночь с 14 на 15 сентября в Лас-Вегасе (США) на T-Mobile Arena.

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