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Дана Уайт объявил о поединке Джона Джонса и Стипе Миочича на UFC 309

Дана Уайт объявил о поединке Джона Джонса и Стипе Миочича на UFC 309
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Президент UFC Дана Уайт объявил в социальных сетях, что в ходе турнира по смешанным единоборствам UFC 309, который пройдёт 25 октября 2024 года на нью-йоркской арене «Мэдисон Сквер Гарден», состоится поединок между чемпионом UFC в тяжёлом весе американцем Джоном Джонсом и его соотечественником экс-чемпионом UFC в тяжёлом весе Стипе Миочичем.

«Джонс против Миочича в «Мэдисон Сквер Гарден», Нью-Йорк! В продаже билеты на пятницу, 25 октября», — написал Уайт в социальной сети X (ранее Twitter).

В своей профессиональной карьере Джон Джонс провёл 29 боёв и одержал 27 побед (10 нокаутом). Стипе Миочич из 24 поединков выиграл 20 (14 нокаутом).

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