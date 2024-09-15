«Белая папаха против чёрной папахи». Умар Нурмагомедов — о победе Мераба Двалишвили

28-летний российский боец смешанных боевых искусств, выступающий под эгидой UFC, Умар Нурмагомедов отреагировал на победу грузино-американского спортсмена Мераба Двалишвили над Шоном О'Мэлли на UFC 306.

«Белая папаха против чёрной папахи. Это должно случиться. Поздравляю, Мераб. Прямо сейчас — ты чемпион. И заслужил этот пояс. Наслаждайся», — написал Умар в социальной сети Х (ранее Twitter).

Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Двалишвили единогласным решением судей, благодаря чему он стал новым обладателем чемпионского пояса UFC в легчайшем весе. Мераб — первый чемпион UFC, представляющий Грузию.