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«Белая папаха против чёрной папахи». Умар Нурмагомедов — о победе Мераба Двалишвили

«Белая папаха против чёрной папахи». Умар Нурмагомедов — о победе Мераба Двалишвили
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28-летний российский боец смешанных боевых искусств, выступающий под эгидой UFC, Умар Нурмагомедов отреагировал на победу грузино-американского спортсмена Мераба Двалишвили над Шоном О'Мэлли на UFC 306.

«Белая папаха против чёрной папахи. Это должно случиться. Поздравляю, Мераб. Прямо сейчас — ты чемпион. И заслужил этот пояс. Наслаждайся», — написал Умар в социальной сети Х (ранее Twitter).

Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Двалишвили единогласным решением судей, благодаря чему он стал новым обладателем чемпионского пояса UFC в легчайшем весе. Мераб — первый чемпион UFC, представляющий Грузию.

UFC 2024. UFC 306, Лас-Вегас, США
Шон О'Мэлли — Мераб Двалишвили (W)
15 сентября 2024, воскресенье. 08:10 МСК
Шон О'Мэлли
Окончено
UD
Мераб Двалишвили
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